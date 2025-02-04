Son dakika | Bakan Göktaş duyurdu! Sosyal medyaya yaş sınırlaması: '2 farklı kademe olarak çalışmalara devam ediyoruz'

04 Şubat 2025 12:12 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:27

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak, “Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi. Bakan Göktaş Beştepe’deki Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göktaş, yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

Son dakika haberine göre Çocuklarda ekran bağımlılığının her geçen gün artması ve dijital mecraların kontrolsüz kullanılmasıyla gelen tehlikeler üzerine bakanlık harekete geçmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yaş sınırı için kademeli olarak çalıştıklarını belirten Göktaş şunları söyledi: "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası.

İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz." dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Sosyal medya platformlarına ciddi yükümlülükler getirileceğini de söyledi.

Göktaş açıklamasında "Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

İkinci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, çocukların dijital tehditlere karşı korunması konusunda ebeveynlere önemli görevler düştüğünü belirtti. Yasal düzenlemenin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağının altını çizen Göktaş, konuya ilişkin ailelere yönelik eğitim programı hazırlandığını aktardı.