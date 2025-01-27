16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor! Tarih belli oldu

27 Ocak 2025 15:32 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 15:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı hedefleyen düzenlemenin, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü açıkladı. Çocukların eğitime ve gelişime odaklanmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Uraloğlu, düzenlemenin tamamlanacağı tarihi açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli yeni bilgiler paylaştı. Bakan Uraloğlu, 16 yaşın altındaki kullanıcıların sosyal medya​ kullanımını sınırlandırmayı hedefleyen düzenlemenin bu yıl tamamlanacağını ve düzenleme​ sürecinin 3 bakanlık ile ortaklaşa yürütüldüğünü belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMA REFLEKSİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Uraloğlu, düzenleme sürecinin Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ve diğer kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti. Çocuklara sosyal medya kullanımının sınırlandırılması konusunun dünya genelinde de tartışıldığına dikkati çeken Uraloğlu, dünyada 13 ve 16 yaş sınırlarının konuşulduğunu, kendilerinin ise 16 yaş sınırı üzerinde durduklarını söyledi.

"DÜZENLEME BU YIL TAMAMLANIR"

"Çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz" diyen Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşın üstündeki çocukların sosyal medyaya erişimine müsaade etmek istediklerini ve söz konusu düzenlemenin bu yıl tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bu süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz. 16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız."