SON DAKİKA! Bakan Göktaş duyurdu: Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kuruldu

03 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:29

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DOĞUM ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞLE İLGİLİ ÇALIŞMA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana doğurganlık oranının en düşük seviyeye gerilemesi üzerine konuyla ilgili birçok çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

ALTERNATİF ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Göktaş, "Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz.

Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

KADIN İSTİHDAMI ARTIRILACAK

Bakan Göktaş kadın istihdamı ve kalkınmanın artırılmasına vurgu yaparken, "Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

ENGELLİLERE ÖTV MUHAFİYETİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşlara ÖTV muafiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Engellileri mağdur edecek bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyeceklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." cümleleriyle açıklamalarını tamamladı.