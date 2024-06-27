Engelli maaşına zam geliyor! Temmuz'da engelli maaşlarına beklenen zam oranı belli oldu
Zamlı engelli maaşları için gözler temmuz ayına çevrildi. 2024 yılında memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammıyla engelli maaşları da yükselecek. Engelli maaşlarının da ne kadar olacağı da netleşiyor. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan zamlı yeni rakamlar...
Temmuz ayında memur maaşlarına gelecek zammın yanında engelli maaşları da yükselecek.
Engelli maaşlarının da ne kadar olacağı merak konusu haline geldi.
2024 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranlarına göre engelli aylıkları da zamlanacak.
ENGELLİ MAAŞI ARTACAK MI?
Zamlı engelli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri sıklıkla sorgulanıyor.
Memurlar, Temmuz ayında yeni bir zam alacaklar. Bu zam oranı doğrudan engelli maaşlarına da yansıyacak.
ENGELLİ MAAŞINA ZAM MÜJDESİ
Haziran ayı enflasyon beklentileri doğrultusunda, memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 20,35 olarak tahmin ediliyor.
Bu kapsamda yüzde 40-69 arası engeli olanlara ödenen aylık 2797,81 lira yüzde 20 zam ile 3357,37 liraya yükselecek.
Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların 4196,70 lira olan maaşları yüzde 20 zamla 5036,04 liraya çıkacak.
18 yaş altı engellilere ise ödenen aylık miktar da 3357,37 lira olacak.