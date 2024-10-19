Son dakika | Bakan Memişoğlu'dan 'Yendioğan çetesi'yle ilgili önemli açıklama! Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

19 Ekim 2024 20:19 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 20:31

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yendioğan çetesi'nin nasıl çökertildiğine ilişkin tüm detayları anlattı. İlk ihbarın Mart 2023'te geldiğini ve kurum olarak çok gizli çalışıldığını belirten Memişoğlu, "Hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcadılar. Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı​ Kemal Memişoğlu​, 'Yendioğan çetesi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlk ihbarın Mart 2023'te yapıldığını belirten Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne sebebiyet vermiş, cani bir çeteden bahsediyoruz. 3 bakanlık olarak ilk ihbar​ geldiğinde büyük bir çalışma başlattık" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış ve ölümüne sebebiyet vermiş, cani bir çeteden bahsediyoruz. Bir baba olarak çok üzgünüm. Bu çeteyi biz çökerttik, bu çeteyi devletin gücü ile çok gizli operasyonlarla çökerttik. Bu çete maalesef insanlıktan nasibini almamış, sağlıkçı demiyoruz biz bunlara. Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar.

"İLK İHBAR 2023 MART SONU GELDİ"

Ancak delil anlamında bir şey bulamıyorlar ama şunu fark ediyorlar, "burada bir sıkıntı var" diye bana geliyorlar. Burada biz ne yaptık? Sağ olsun mali bürodan bir amir arkadaşımızı çağırdık, ben çağırdım. Kendi hukuk müşavirimiz ve amir arkadaşımız. Bunu çok gizli bir teknik takiple bulabiliriz dedik. 3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık.

"BİR CİMER BAŞVURUSU İLE ÇETEYİ ÇÖKERTTİK"

Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcılar. 26 Nisan 2024'te bu çeteye operasyon yapıldı. Mali büro nasıl araştırması gerektiğini hep bize sordu, biz de hekimleri gönderdik. 2023 Eylül'de, Ekim'de ve Kasım'da, 16 Kasım’da, 29 Kasım’da, 18 Ocak’ta bunları devamlı denetleme halindeydik zaten. Bunlara 2024 yılında da 112 sevki yapmadık yıl boyunca. 27 Nisan'da gizlilik kararı kaldırılıyor. 41 kişi gözaltına alınıyor, bunların 22'si tutuklanıyor.

Bu tutuklama ve iddianame ve soruşturma devam ediyor. Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik, biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü denetimimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir şikayet geldiğinde denetliyoruz. İnsanlarımız şüphelenmesin, başka vaka var mıdır diye? Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bugün 10 hastaneyi kapattık bugün.

"BUNLAR BİZİM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI TEMSİL EDEN YARATIKLAR DEĞİL"

Bu 6 ay evvel yapılmış bir operasyon. Bunu sonucunda da bu insanlar her türlü cezasını çekecekler. Bu niye gündeme geldi? Birisi Büyükçekmece Savcısı'na gidiyor, bunlar serbest bırakılsın diye tehdit ediyor. Bu böyle yeniden gündeme geldi. 6 ay önce yapılmış bir operasyon, aslında o zaman gündem olması gerekiyordu. Bu denetimleri, en ufak bir hatayı affetmeyecek şekilde yapıyoruz. Bizim insanımızın canı, bebeklerimizin canı her şeyden değerli. İnsanlar tedirgin olmasınlar.

Bu caniler, sağlık çalışanlarımızın da hakkını yedi. Bu tür çürük elmaları yakalamak boynumuzun borcu. Bunlar bizim sağlık çalışanlarımızı temsil eden yaratıklar değil. 5.5 ay evvel bu bizim gündemimizdeydi. Bugün toplumun gündeminde ama biz bu operasyonu 5.5 ay evvel yaptık. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde, "Ben sonuna kadar arkanızdayım, gereğini yapın" diye talimat verdi. Biz kötülerle mücadele eden iyileriz. İnsanlar üzüntüye kapılmasınlar, biz insanların sağlığı için garantiyiz. Biz bu çeteyi çökerttik. Ben Türk halkından sağlıkçılarımıza güvenmesini istiyorum. Bizim sağlık sistemimiz en iyi sağlık sistemlerimizden bir tanesi. Bizim görevimiz o çürük elmaları aramızdan çıkartmak. Biz her türlü denetimiz ve kontrolümüzü yapıyoruz.