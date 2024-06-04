Son dakika! Bakan Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine büyük darbe!

04 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:09

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan organize suç örgütüne büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında; 373 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa’nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa’da 'Narkoçelik-20' operasyonları düzenlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"