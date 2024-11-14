Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 'Narkoçelik' darbesi: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

14 Kasım 2024 09:52 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:47

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zehir tacirlerine 'Narkoçelik-48' operasyonuyla büyük bir darbe indirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 'Narkoçelik-48' operasyonu hakkında detayları aktardı. Operasyonlarda, 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

OPERASYONDAN DETAYLAR...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 2 haftada düzenlenen 'Narkoçelik-48' operasyonlarında 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 780 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor. Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.

"HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ, HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Hep birlikte mücadele edelim. Yakınınızda uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullanımıyla ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı hattından bizi arayın. Biz gereğini yapalım"