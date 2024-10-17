Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan deprem açıklaması: 249 kişi etkilendi, 11 kişi tedavi ediliyor
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya depreminden 249 kişinin etkilendiğini 11 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti. Malatya ve Elazığ'da 12 bin kişilik yemek yardımının yapıldığı açıklandı. Bakan Yerlikaya vatandaşlarımıza geçmiş olsun mesajı yolladı.
Malatya’da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremden etkilenen illerde çalışmaların devam ettiği bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremden toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ’da 9, Malatya’da 2, toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor" dedi.
EN BÜYÜĞÜ 3.3 OLAN ARTÇILAR MEYDANA GELDİ
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Çalışmalara; AFAD’dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK’larımızdan toplam 1.216 personel ve 363 araç katıldı. Depremden sonra en büyüğü 3.3 olan 194 artçı meydana geldi.
Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden; Malatya’da 55, Elazığ’da 111, Şanlıurfa’da 37, Diyarbakır’da 19, Adıyaman’da 18, Erzincan’da 6 ve Kahramanmaraş’ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ’da 9, Malatya’da 2, toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor.
YEMEK YARDIMI YAPILIYOR
Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize 1.475 ihbar geldi. Bu ihbarların 1.223’ü bilgi, 252’si de yardım amaçlıdır. Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ’da 12 bin kişilik yemek hizmeti verilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Bu kadar can kaybını üzücü görüyorum, ama afetzedelere destek olmak harika bir haber, umarım iyileşirler