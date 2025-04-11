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 | Merve Yaz

Son dakika | Bakan Yumaklı son noktayı koydu! Dönere çiğ et katana dükkan kapatma cezası geliyor

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemlerde artan tavuk döner zehirlenmelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Döner bir gün ürün satışa sunuldu, akşam kaldı, ertesi gün kullanamazsınız, bu yasaktır. Bununla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık. Tespit ettiğimizde çok ağır ceza uygulayıp, kapatma işlemi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Yumaklı son noktayı koydu! Dönere çiğ et katana dükkan kapatma cezası geliyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 12:19

Son dakika haberine göre Türkiye'de son dönemde tavuk dönerlerden kaynaklı yaşanan zehirlenmeler giderek artıyor.

Konuya ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada "Dönere çiğ et katmak katılamaz. Tespit edilirse kapatmaya kadar cezası olacak" dedi.

Bakan Yumaklı şöyle devam etti: "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların satımıyla alakalı denetimlerimizde elde ettiğimiz sonuçları vatandaşlarımızla şeffaf şekilde ulaşacakları sistemi kurduk. Vatandaşların bu sürecin parçası olması gerekiyor.

Tavuk döner başta olmak üzere zehirlenmeler oldu. Bu ve benzeri konularda hassasiyet oluştu, bu bizim açımızdan çok memnuniyet verici. Böyle hadiselerin olmaması için doğrudan önlem almamız gerekir.

Son dakika | Bakan Yumaklı son noktayı koydu! Dönere çiğ et katana dükkan kapatma cezası geliyor

Döner bir gün ürün satışa sunuldu, akşam kaldı, ertesi gün kullanamazsınız, bu yasaktır. Bunu çiğ etle birlikte pişirme, bozulmayla ilgili emarelerin elemine edilmesi için farklı sosların kullanılması ortaya çıkmış oldu. Bununla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık. Bunla ilgili üreticileri uyarıyorum. Tespit ettiğimizde çok ağır ceza uygulayıp, kapatma işlemi gerçekleştireceğiz.

Son dakika | Bakan Yumaklı son noktayı koydu! Dönere çiğ et katana dükkan kapatma cezası geliyor

'DENETİMLERİ SIKLAŞTIRACAĞIZ'

Valiliklerimiz vasıtasıyla yerel yönetimlerimize uyarımız olacak. Fuar, tanıtım günleri, panayır gibi etkinliklerde gıda satış ve tüketim yerlerinin olması gereken hijyen ve ürünlerin sunumuna kadar nasıl olması gerektiğine dair yakın zamanda tekraren bildirimi yapacağız.

Son dakika | Bakan Yumaklı son noktayı koydu! Dönere çiğ et katana dükkan kapatma cezası geliyor

Yöresel ürünler, organik ürünler, ekolojik ürünler tanımlarıyla satılan ancak bizim denetimlerimizde aslında bu şekilde olmayan ürünlere yönelik denetimler olacak. AVM'lerin belli bölümlerinin bunlara ayrıldığını ancak organik üretimle ilgisi olmayanları tespit ettiğimiz sunumlara müdahil olacağız."

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