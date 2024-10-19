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Son dakika | Bartın'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 14:34 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:38
Son dakika | Bartın&#039;da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bartın'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Bartın​'da saat 14.24 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.6 km olarak ölçüldü.

MALATYA DA 3.3 İLE SALLANDI

 Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya​'da saat 08.52 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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