Son dakika | Bartın'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 14:34 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:38
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bartın'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bartın'da saat 14.24 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.6 km olarak ölçüldü.
MALATYA DA 3.3 İLE SALLANDI
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 08.52 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com