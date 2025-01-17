Son dakika | Başsavcı Gürlek'in adliyeye gittiği iddiasına soruşturma

17 Ocak 2025 00:49 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 00:59

Son dakika: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Gürlek'in adliyeye geldiği yönündeki iddiaları üzerine resen soruşturma başlatıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır​, bir yayın sırasında Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Gürlek'in adliyeye geldiğini öne sürdü. Bu açıklamanın ardından yetkili merciler, Başarır’ın iddialarıyla ilgili resen soruşturma​ başlatıldığını duyurdu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dört gündür devam eden gözaltı sürecinin ardından yaklaşık 1,5 saat boyunca savcılıkta ifade verdi. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ve 31 kişiyle birlikte Akpolat hakkında, suç örgütü kurma, yönetme, üyelik, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla tutuklama talep edildi. Son olarak Akpolat'ın hakimlik ifadesinin başladığı öğrenildi.