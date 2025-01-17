Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki

17 Ocak 2025 02:22 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 02:35

Son dakika haberi olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanma kararının verilmesinin ardından CHP'den tepki gelmeye başladı. CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş​ Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında hakimlikçe verilen tutuklama​ kararına tepki göstererek, "FETÖ’nün ruhunu diri tutanların çamuru bize bulaşmaz, bu kirli düzenin sahipleri milletin iradesine yenilecek."ifadelerini kullandı.

Özel şunları söyledi: “Herkes bilsin ki, Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir somut delil olmaksızın, yalnızca sözde bir gizli tanık ifadesine dayanarak alınan bu karar, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliyi geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahipleri, FETÖ’nün ruhunu diri tutmaya çalışanlar, ne yaparlarsa yapsınlar, attıkları çamur bize bulaşmadı ve asla bulaşmayacak. Milletimizle omuz omuza, dimdik durmaya devam edeceğiz.”

Özel, açıklamasında mücadele mesajı vererek sözlerini şöyle sürdürdü: “Adalete inanan her bir yurttaşımız, bu süreçte daha büyük bir sorumlulukla hareket edecek. Hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, sonunda milletin iradesine boyun eğmekten kurtulamayacak. Bizler bu kirli düzene teslim olmayacağız.”

EKREM İMAMOĞLU:"KUMPASLARINIZ BU BİLEĞİ BÜKEMEYECEK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akpolat'ın tutuklanması sonrası sert bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullanarak, birlik ve demokrasi vurgusu yaptı.