Son dakika | Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'a tutuklama talebi! Savunmasında dikkat çeken ifadeler yer aldı

16 Ocak 2025 21:44 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 22:21

Son dakika haberi: Dört gündür gözaltında olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yaklaşık 1,5 saatlik savcılık ifadesi sonra erdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve beraberindeki 31 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Son dakika haberine göre, İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet​ vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Bugün akşam saatlerinde savcılığa ifade vermeye giden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 1,5 saatlik ifadesi sona erdi.

RIZA AKPOLAT HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ!

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Aziz İhsan Aktaş'ın içinde olduğu 31 kişi hakkında tutuklama talep edildi. 8 şüpheli hakkında adli kontrol talep edildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen suç örgütün belediye üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize etmek iddiaları kapsamında; suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet vermek, ihaleye fesat karıştırmak kapsamında bugün adliyeye getirilmiş olan 39 şüphelinin ifadeleri tamamlanmış olup, soruşturma dosyasında bulunan şüphelilerden suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat dahil 31 kişi tutuklama tedbiri uygulanması talebiyle sevk edilmiştir."

'ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTER MİSİN?'

Akpolat'ın savcılıkta verdiği ifadeyi TGRT Haber'deki Taksim Meydanı'nda Gazeteci Barış Yarkadaş açıkladı. Savunmasında "Aziz İhsan Aktaş'ı tanıyor musunuz?" sorusuna yöneltildiği Akpolat, kişisel bir ticaretinin olmadığını; Aktaş'ı ihaleler vasıtasıyla tanıdığını belirtti.

Öte yandan TCK 221 ve devamı maddelerince etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılan Akpolat, "Ben örgüt üyesi olmadığımdan ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" diyerek cevap verdi.

GAYRİMENKUL SATIŞLARI...

Savcılığın bir başka sorusunda ise gayrimenkul satışı geçti. Beltaş'a ait gayrimenkülün 580 milyon liraya satılması gerekirken gayrimenkulün 460 milyon liralık bir fiyata İhsan Aktaş ile bağlantılı olduğu söylenen şirkete satıldığı söylendi. Akpolat iddialara, "Bizim arkadaşlarımız bu gayrimenkul ile ilgili Şubat ayında değerlendirme raporu çıkardı. Bu sonuç 460 milyon liranın altındaydı. Yani değer üzerinde satıldığı için mutlu oldum." diyerek cevap verdi.

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