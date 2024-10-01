Son dakika | Bingöl'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 08:12 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 08:16
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bingöl'de saat 08.04 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com