Son dakika | Bingöl'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

01 Ekim 2024 08:12 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 08:16

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Bingöl'de saat 08.04 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...