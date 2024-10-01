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Son dakika | Bingöl'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 08:12 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 08:16
Son dakika | Bingöl&#039;de deprem! Kandilli&#039;den açıklama geldi

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Bingöl'de saat 08.04 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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