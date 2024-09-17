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Son dakika | Bir kayıp çocuk haberi daha! Ekipler 5 yaşındaki Ediz Taşkan'ı arıyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:41

Son dakika haberi: Bir kayıp çocuk haberi daha geldi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki Ediz Taşkan kayboldu. Ediz'in bulunması için ekipler seferber olurken belediye hoparlörlerinden anons yapıldı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ardından herhangi bir bölgeden gelen kayıpçocuk​ haberleri büyük tedirginliğe neden oluyor. O tedirgin eden haberlerden biri de Çanakkale​'den geldi.

HERKES EDİZ TAŞKAN'I ARIYOR

Biga​ ilçesinde 5 yaşındaki Ediz Taşkan isimli çocuğun kaybolduğunu fark eden yakınları hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ediz'in bulunması için arama çalışmalarına başladı.

HOPARLÖRLERDEN ACİL ANONS YAPILDI

Biga Belediyesi de ilçe merkezindeki hoparlörlerden acil anons yapıldı. Yapılan anonsta en son sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği belirtilen çocuğu görenlerin emniyet ekiplerine haber vermeleri istendi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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