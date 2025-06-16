Bodrum Türkbükü’nde orman yangını! Gökyüzünü duman kapladı

Son dakika haberi: Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın başladı. Türkbükü mezarlık üstündeki yangına helikopter ve yer ekipleri sevk edildi.
Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri gelmeye başladı. Dün Manisa, Aydın ve Edirne'nin ardından bugün de Bodrum'dan orman yangını haberi geldi.
Bodrum'da Türkbükü Mezarlık üst tarafında makilik alanda orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayıldı. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yer ve hava araçları yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye ekipleri ekipleri de yangına karadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında , "Bodrum Türkbükü'nde orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" dedi.