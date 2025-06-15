Aydın, Edirne ve Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Aydın'da tarım arazisinde, Edirne ve Manisa'da ise ormanlık alanlarda yangın çıktı. Edirne'deki yangın kontrol altına alınırken Aydın ve Manisa'da alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor...

Aydın'ın Söke ilçesindeki Nalbantlar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Karadan devam eden söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de havadan destek veriyor. Bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edilirken, yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Soma ilçesinde de ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın ihbarından sadece 10 dakika sonra müdahalenin başladığı alanda ekipler hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

EDİRNE'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Edirne'deki yangın Keşan'da çıktı. Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak bölgedeki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye dört yangın söndürme uçağı, helikopterler ve Keşan Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ALEVLER 2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Saros Körfezi'nin Mecidiye ve Erikli sahillerinden de yükselen dumanlar görüldü. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.