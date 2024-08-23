Son dakika | Bodrum'da korkutan deprem

23 Ağustos 2024 11:09 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:12

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Yetkililer herhangi bir hasar olup olmadığını araştırıyor.

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