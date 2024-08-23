Son dakika | Bodrum'da korkutan deprem
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ağustos 2024 11:09 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:12
Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Yetkililer herhangi bir hasar olup olmadığını araştırıyor.
Son dakika haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Yetkililer herhangi bir hasar olup olmadığını araştırıyor.
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Kaynak: tgrthaber.com