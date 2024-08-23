Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Bodrum'da korkutan deprem

Son dakika | Bodrum'da korkutan deprem

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ağustos 2024 11:09 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:12
Son dakika | Bodrum&#039;da korkutan deprem

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Yetkililer herhangi bir hasar olup olmadığını araştırıyor.

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin  6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Yetkililer herhangi bir hasar olup olmadığını araştırıyor.  

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...