Son dakika | Borsada manipülasyon soruşturması! 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsada manipülatif fiyat hareketlerinin ardından 23 Şubat'ta başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mali suçlarla mücadele ekipleri, tespit edilen kişilerle ilgili farklı illerde operasyon başlattı. Toplamda 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SAVCILIK AÇIKLAMASI...

Savcılık duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştuğu, oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile Borsa İstanbul piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendirildiği, 04/03/2025 tarihi itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul il Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Sermaye Piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatılmış olup, bu kapsamda farklı illerde de olmak üzere toplamda 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kamuoyuna duyurulur"