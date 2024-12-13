Son dakika | Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı var

13 Aralık 2024 11:23 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:09

Son dakika haberi: Bursa Adliyesinde bir duruşma sırasında husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bursa​ 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde silahlı çatışma çıktı. Bu sabah görülen duruşmada husumetli taraflar arasında çatışma çıktığı bildirildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

SİLAHI TEKERLEKLİ SANDALYEYLE SOKTU

Şüpheli saldırganın silahı tekerlekli sandalyede adliyeye soktuğu iddia edildi. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SALDIRIYI KİM GERÇEKLEŞTİRDİ?

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre; Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 21 yaşındaki Tolga E'nin bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda bazı kişiler yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika bilgisine göre; kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Valiliği'nde adliye​ saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Adliyedeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarmamız ağır yaralandı" dedi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak başsavcılık tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır" dedi.