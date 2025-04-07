Son dakika | Bursa deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli'den açıklama

Son dakika haberi: Bursa'da akşam saatlerinde deprem paniği yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin peş peşe açıklama yaptı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem oldu. Çevre illerde de hissedilen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi, saat 20.40'ta meydana gelen depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 5,2 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da depreme ilişkin açıklama geldi. AFAD, Bursa depreminin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. Depremin derinliğinin ise 6.99 kilometre olduğu bildirildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1909301129009127705