Son dakika | Çanakkale açıklarında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

06 Eylül 2024 22:54 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 23:24

Son dakika deprem haberi: Ege Denizi'nin Çanakkale kıyısına çok yakın bölümünde deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen sarsıntıya ilişkin Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı.

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gülpınar Babakale bölgesi kıyılarının çok yakınında 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sahile çok yakın bir mesafedeki sarsıntı saat 22.36'da kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.