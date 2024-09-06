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Son dakika | Eskişehir'de korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 13:05 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 13:07
Son dakika | Eskişehir&#039;de korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Son dakika haberi: Eskişehir'in Ayvalı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3 kilometre derinliğindeki depremde kısa süreli panik yaşandı.

Son dakika haberine göre Eskişehir'in Ayvalı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3 kilometre derinliğindeki depremde kısa süreli panik yaşandı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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