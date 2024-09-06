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Son dakika | Elazığ'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:55
Son dakika | Elazığ&#039;da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Elazığ'da saat 11.35'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.8 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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