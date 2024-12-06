Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Çanakkale Biga'da korkutan deprem: İlk açıklama geldi!

Son dakika | Çanakkale Biga'da korkutan deprem: İlk açıklama geldi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 17:59 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 18:03
Son dakika | Çanakkale Biga&#039;da korkutan deprem: İlk açıklama geldi!

Son dakika haberi: Çanakkale Biga'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çanakkale Biga'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 

Son dakika | Çanakkale Biga'da korkutan deprem: İlk açıklama geldi! - 1. Resim

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremin 17.50'de meydana geldiği paylaşıldı. Deprem, çevre yerleşim yerlerinden de kısa süreli hissedildi. 

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...