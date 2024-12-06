Son dakika | Çanakkale Biga'da korkutan deprem: İlk açıklama geldi!

06 Aralık 2024 17:59 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 18:03

Son dakika haberi: Çanakkale Biga'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çanakkale Biga'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremin 17.50'de meydana geldiği paylaşıldı. Deprem, çevre yerleşim yerlerinden de kısa süreli hissedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER