Son dakika | Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem: İlk veriler geldi

22 Temmuz 2024 17:44 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 18:12

Son dakika haberine göre, Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi 'nin geçtiği verilere göre Ezine ilçesinde yaşanan deprem yerin 12 kilometre altında hissedildi.

Deprem İstanbul ve İzmir'in çevresinde de hissedildi.

AFAD'TAN DA VERİLER GELDİ!

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.7 olarak bildirildi.

YERLİKAYA: İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ezine’deki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz." dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok. Korkutan bir deprem oldu. Allah beterinden korusun. Şimdiye kadar bir yıkım ihbarı almadık. Uzun bir deprem olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

"TELAŞ ETMEYE GEREK YOK"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada "Çelişkili veriler var ama kısa sürede büyüklük netleşecektir. Gürpınar'dan başlayan bir fay var. İkinci fay da Tuzla'dan başlıyor. Ne tür fayın bu depremi ürettiğini öğrenmek zaman alacaktır ama bu bölgede sürekli deprem olduğu biliniyor. Şu anda çok telaş etmeye gerek yok diye düşünüyorum."

Son dakika haberinin detayları birazdan...