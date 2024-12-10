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Son dakika | Çanakkale'de deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 Aralık 2024 05:18 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 05:50
Son dakika | Çanakkale&#039;de deprem! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika haberine göre, Çanakkale'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Türkiye​ beşik gibi sallanıyor. Peş peşe yaşanan artçı depremlere bir yenisi eklendi. AFAD​'dan alınan bilgilere göre, Çanakkale​'nin Ayvacık​ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Saat 04.595'da meydana gelen depremin derinliği ise 14.95 kilometre olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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