Son dakika | Çanakkale'de deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 Aralık 2024 05:18 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 05:50
Son dakika haberine göre, Çanakkale'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
Türkiye beşik gibi sallanıyor. Peş peşe yaşanan artçı depremlere bir yenisi eklendi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 04.595'da meydana gelen depremin derinliği ise 14.95 kilometre olarak kaydedildi.
Depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr