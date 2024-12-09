Son dakika | Gaziantep'te ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

09 Aralık 2024 14:46 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:03

Son dakika haberi: Gaziantep'in Olucak-Nurdağı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin detayları paylaştı. İşte meydana gelen son depremler...

Türkiye'nin birçok ilinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Gaziantep​'in Olucak-Nurdağı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem​ oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 14.35'te meydana gelen deprem yerin 8.4 km derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili henüz olumsuz haber paylaşılmadı.

AFAD verilerine göre deprem Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde de hissedildi.

SON DEPREMLER

AFAD Van'da deprem olduğunu açıklamıştı. Merkez üssü İpekyolu​ olan deprem saat 05.21 sularında yaşandı. Depremin derinliği ise 11.23 kilometre olarak kaydedildi.

Malatya'da saat 07.07'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Pütürge ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken, depremin yerden 5 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.