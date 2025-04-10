Son dakika | Çayırhan maden ocağında göçük: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika haberine göre, Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. Olayda 2’si ağır 13 işçi yaralandı. İşte detaylar...

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında göçük meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı.

2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara’ya sevk edildi.