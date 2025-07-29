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 | Banu İriç

Son dakika | Çekmeköy'de yangın: Kuzey Ormanları yakınında alevler yükseldi!

Son dakika haberine göre Çekmeköy'de bir fabrikada yangın başladı. Gökyüzünü saran alevler sonrası ihbar üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Bölgeden zaman zaman patlama sesleri yükseldi.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 22:36
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 23:06

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir fabrikada çıktı. Bölgenin Kuzey Ormanları'na yakın olduğu öğrenildi.

Son dakika | Çekmeköy'de yangın: Kuzey Ormanları yakınında alevler yükseldi!

HEM ORMANA HEM DE YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN

Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi bölgesindeki fabrikada alevler yükseliyor. Fabrikanın hem ormana hem de yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle bölgede endişeli bekleyiş hakim. İhbarın ardından bölgeye giden çok sayıda ekibinin müdahalesi başladı.

Son dakika | Çekmeköy'de yangın: Kuzey Ormanları yakınında alevler yükseldi!

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Sünger fabrikası olduğu öğrenilen fabrikada büyük çaplı hasar oluştuğu belirtildi. Alevler yükselirken zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Son dakika | Çekmeköy'de yangın: Kuzey Ormanları yakınında alevler yükseldi!

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

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ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#orman yangını
#Çekmeköy
#Gündem
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