Son dakika | Çekmeköy'de yangın: Kuzey Ormanları yakınında alevler yükseldi!

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Bölgenin Kuzey Ormanları'na yakın olduğu öğrenildi.

HEM ORMANA HEM DE YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN

Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi bölgesindeki fabrikada alevler yükseliyor. Fabrikanın hem ormana hem de yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle bölgede endişeli bekleyiş hakim. İhbarın ardından bölgeye giden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi başladı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Sünger fabrikası olduğu öğrenilen fabrikada büyük çaplı hasar oluştuğu belirtildi. Alevler yükselirken zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.