Son dakika | Kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? DNA sonucu ortaya çıktı

08 Ekim 2024 11:27 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:45

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmıştı. Mezardan çıkarılan kemikleri üzerinde yapılan DNA testinin sonucu çıktı. İşte detaylar...

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Münevver Karabulut​'un katili Cem Garipoğlu​'nun mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi sona erdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardan alınan DNA​'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla birebir örtüştüğünü duyurdu.

İNCELEME BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

Garipoğlu’nun mezarında 3 Ekim günü feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatılan Başsavcılığın açıklamasında, Biyoloji İhtisas Dairesi’nin mezardan alınan kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullandı:

“Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule’nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu’na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir"

Son dakika haberinin detayları gelecek...