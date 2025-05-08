Son dakika | CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförüne hapis istemi

Son dakika haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü hakkında, dur ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, CHP Milletvekili Adnan Beker’in şoförü, ‘dur’ ihtarına uymayarak aracını bir polis memurunun üzerine sürmüştü. Edinilen bilgilere göre, 23 Nisan Çarşamba günü, Altındağ Talatpaşa Bulvarı üzerinde CHP Milletvekili Adnan Beker’in şoförü olan şahıs 06 TC 0066 plakalı Mercedes marka araç ile Cumhuriyet caddesine girişin kapalı olduğunu belirtilmesine rağmen, trafik görevlisinin ‘dur’ ihtarına uymayarak, üzerine aracı sürmüştü. Polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaralanan polis memuru, aracı üzerine süren İ.A.’dan şikayetçi olmuştu.

