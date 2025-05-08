CHP'deki 'şaibeli kurultay' soruşturması: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU İLE BERABER 90 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

KILIÇDAROĞLU 'MAĞDUR' SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceği, kararını avukatı aracılığıyla bildirdiği öğrenildi.

LÜTFÜ SAVAŞ VE CHP'Lİ DELEGELER DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

DURUŞMA 26 MAYIS'A ERTELENDİ

İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.