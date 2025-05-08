CHP'deki 'şaibeli kurultay' soruşturması: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurultayda genel başkanlık koltuğunu kaybeden eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kılıçdaroğlu kararını avukatı aracılığıyla bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.
Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceği, kararını avukatı aracılığıyla bildirdiği öğrenildi.
Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.
İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.