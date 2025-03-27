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 | Sule Altinel

Son dakika: CHP'li vekil Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: CHP'li vekil Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 01:18
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 02:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, görevinden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'suç örgütü' soruşturmasına ilişkin sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği şeklinde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edildi.

Söz konusu paylaşıma ilişkin Özer hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

ÖZER'İN PAYLAŞIMI

Özer paylaşımında "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor! Yanlış duymadınız! Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor" demişti.

TURAN TAŞKIN ÖZER KİMDİR?

Turan Taşkın Özer 16 Nisan 1980 tarihinde Rize, Fındıklılı bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu.

İlköğretimini sırasıyla Hopa'da ve Yeşilköy'de tamamladı. Ortaöğrenimine Kültür Koleji'nde devam etti. Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

SİYASİ HAYATI

Turan Taşkın Özer siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladı.

2010 yılının Haziran ayında parti üyesi oldu. Üye olmasının akabinde CHP Beylikdüzü özelinde; Hukuk Komisyonu ve Yerel Yönetimler Komisyonu mensubu oldu.

2013 yılı itibarıyla iki yıl boyunca ilçede yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2014-2015 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Hukuk Danışmanlığı yaptı. 3 dönem boyunca da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptı.

28. Dönem İstanbul 3. Bölge 11. sıradan milletvekili seçildi.

TURAN TAŞKIN ÖZER EVLİ Mİ?

Turan Taşkın Özer 2010 tarihinde İlkay Özer ile evlendi. 2018 yılında çiftin bir çocuğu oldu.

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