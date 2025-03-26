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 | Baran Aksoy

İBB başkan vekili belli oldu! İşte Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna oturacak isim

Son dakika haberi: İBB Meclisi, bugün İBB başkan vekilini seçmek için toplandı. Yapılan oylamayla birlikte; yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna oturacak isim belli oldu. Üçüncü tur oylamada Nuri Aslan 177 oy alarak İBB başkan vekili seçildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 16:20

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet alma, irtikap, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydetme ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklandı. Kararın ardından Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildi.

İBB MECLİSİ, BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇTİ

Tutuklama kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni Başkan Vekilini seçmek üzere bugün bir araya geldi. İBB Meclisi’nde CHP’den 185, AK Parti’den 120, MHP’den 6, BBP'den 2, bağımsız olarak ise 1 üye bulunuyor. İBB Meclisi yapılan oylama ile birlikte başkan vekilini seçti.

OYLAMA TAMAMLANDI

Saat 13.00'da başlayan toplantının 1’inci turunda CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı. 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı. İkinci tur oylamada 2 adaydan birinin gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamadığı için üçüncü tura geçildi.

İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN OLDU

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna oturan isim belli oldu. Üçüncü tur oylamada Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı. Böylece CHP'nin adayı Aslan, İBB'nin başkanvekili olarak seçildi.

İBB MECLİSİ'NDE HANGİ PARTİDEN KAÇ KİŞİ VAR?

Bugünkü toplantıda oy kullananların sayısı ise şu şekilde;

  • CHP: 185 (tutuklananlar vb. durumlar nedeniyle 177 kişi oy kullandı)
  • AK Parti: 120
  • MHP: 6
  • Büyük Birlik Partisi: 2
  • Bağımsız: 1

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aslan, İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak 1999-2004 yılları arasında görev yaptı.

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