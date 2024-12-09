Son dakika | Çorum'da deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı

09 Aralık 2024 20:06 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 20:12

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, Dodurga ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.2 kilometre altında gerçekleşti.

Son dakika haberine göre, Çorum​'un Dodurga ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi​'nden yapılan paylaşımda saat 19:47'de meydana gelen deprem yerin 5.2 kilometre altında ve 3.1 büyüklüğünde oldu.

Deprem sonrası yetkililerden henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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