Son dakika | Çorum'da deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, Dodurga ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.2 kilometre altında gerçekleşti.
Son dakika haberine göre, Çorum'un Dodurga ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşımda saat 19:47'de meydana gelen deprem yerin 5.2 kilometre altında ve 3.1 büyüklüğünde oldu.
Deprem sonrası yetkililerden henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Haberin ayrıntıları geliyor...