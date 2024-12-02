Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı! "Teyit edildi" diyerek dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüşmesi sonrası basın açıklaması yaptı. Erdoğan konuşmasına Suriye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek başladı. Gelişmeleri yakından izlediklerini söyleyen Erdoğan "Teyit edildi" diyerek Türkiye'nin politikasının haklılığını vurguladı.
Türkiye komşumuz Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusunun bölgede yaptığı operasyonları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı basın açıklamasında yaşanan gelişmelerde Türkiye'nin milli güvenlik öncelikleri doğrultusunda her türlü tedbiri aldıklarını belirtti. Orta Doğu'daki şiddetin Suriye'ye sıçrama riskine dair endişelerinin son olaylarla doğrulandığını vurguladı. Ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrarın sağlanmasının temel öncelikleri olduğunu ifade etti.
SURİYE'DEKİ OLAYLAR: "TÜRKİYE'NİN HAKLILIĞI TEYİT EDİLDİ"
Ankara'da Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i ağırlayan Erdoğan basın açıklamasında şunları söyledi:
-Komşumuz Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bakanlarımız sürekli temas halindeler. Aslında bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de sarma ihtimalinden endişe ediyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit etmiştir. Türkiye'nin hassasiyetleri bellidir. Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde, sahadaki süreci anbean takip ediyor, farklı eylemin yaşanmaması için bütün tedbirleri alıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir.