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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yolsuzluk tepkisi! 'İstanbul'u haraca bağlamışlar'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşümün milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, muhalefete yapılan yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili, "CHP'nin gündemlerinde rant var, bant var, butlan, hatta mutlak butlan var. Ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. İstanbul'da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 17:42

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

35 bin 655 metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz ağaçları, yeşil alanları, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor.
Tozkoparan Mahallesinde 768 konutu 30'u işyeri olmak üzere 798 konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz.

İnşallah 2027'nin yaz ayların toplan 1930 bağımsız bölümün teslimini yapacağız.

Söz uçar eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Bu eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşçisinden mühendisine mimarından proje yöneticisine bu projelerin hayata geçirilmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hak sahiplerinin yeni yuvalarında sağlıkla oturmalarını diliyorum.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yolsuzluk tepkisi! 'İstanbul'u haraca bağlamışlar'

DEV DÖNÜŞÜM HAMLESİ

7 milyar 324 milyar liralık değere sahip bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Tam 23 yıldır durmadan dinlenmeden yorulmadan şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürü, tarihi birikimiyle şehirler ruh taşıyan varlıklardır. Biz şu gerçeğin farkındayız. Şehirleri imar etmezseniz, nesilleri ihya edemezsiniz. Üretimi, ticareti, ekonomiyi kalkınmayı arzu edilen seviyeye çekemezsiniz. Toplumsal huzuru, millet olma şuurunu hakim kılamazsınız.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yolsuzluk tepkisi! 'İstanbul'u haraca bağlamışlar'

İstanbul gibi adı her anıldığında parlayan bu şehri korumak en büyük görevimizdir. İşte bu vazifeyi yerine getirmek için İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı hale getirmeliyiz. 6 Şubat depremlerimize şunu bize göstermiştir, hazırlıklarımızı tamamlamadan deprem bizi yakalayabilir. Bu gerçeği dikkate alarak planlarımızı hayata geçirmek zorundayız.

Gaziosmanpaşa'da mahallelerimiz yeniden inşa ettik, Esenlerde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yolsuzluk tepkisi! 'İstanbul'u haraca bağlamışlar'

'MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ'

İnsan odaklı, çevreye duyarlı, planlı, programlı, modern ve güvenli şehirler; şehircilik anlayışımızın hareket noktasını teşkil ediyor. Ne yapıyorsak bu düşünceyle yapıyoruz.

Yeni yatırımlarımızın temellerini atıyoruz. 35 bin 655 metrekareyi kaplayan Millet Bahçemiz, maşallah göz dolduruyor.

İstanbul gibi, adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, kollamak, geleceğe güvenle taşımak hepimizin en büyük vazifesidir. İstanbul'u depreme karşı dirençli hale getirmeliyiz.

Tam 23 yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan, en doğusundan en batısına şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz

Kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yolsuzluk tepkisi! 'İstanbul'u haraca bağlamışlar'

MUHALEFETE KENTSEL DÖNÜŞÜM TEPKİSİ

Biz çalışırken birileri yine karışımıza çıktı. Bizi engellemek için protesto ettiler, mahkemelere koştular. Bunu kim yapıt, CHP. İstanbul'da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar.

Depremin yıktığı şehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerimize karşı çıktılar. Bir gecede 53 bin canımızı toprağa verdik. 100 milyar dolardan fazla kaybımız oldu.

Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var hatta mutlak butlan var. Ancak kentsel dönüşüm yok.

Sıkça Sorulan Sorular

6 şubat depreminde kaç kişi öldü?
6 Şubat 2023'te Türkiye, tarihinin en yıkıcı ve ölümcül felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki depremde, resmi verilere göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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