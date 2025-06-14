Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi! Türkiye'nin tedbirleri ele alındı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalı sürecin bölgesel ve küresel güvenliğe etkileri tüm boyutlarıyla ele alındı.
İsrail'in Orta Doğu'ta yaydığı ateş çemberinin ele alındığı toplantıda saldırıların küresel, bölgesel güvenliğe etkileri, tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.