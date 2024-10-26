Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar

26 Ekim 2024 16:07 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:11

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da TOKİ Konutları'nda deprem konutları anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Hatay​ Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları​'nda ’’Yeniden Daha Güçlü Anadolu’’ 130 bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

"Hatay'ın tamamına selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bugün kardeşlik, barış ve tarih şehrimiz Hatay'da çok önemli bir tören için birlikteyiz.

31 Mart akşamı sandıkların kapanmasıyla seçim yarışı bitmiş, artık Hatay'a hizmet yarışı başlamıştır. Önemli olan Hatay'ın bir an önce ayağa kalkması, Hatay halkının birliği, beraberliği ve dayanışmasıdır. Beşeri ve kültürel zenginliğimizin sembol şehri Hatay artık belediyecilik hizmetlerinde de parmakla gösterilecek. 31 Mart'ta Fetret Devri'nden kurtardığımız Hatay'ı çok güzel yerlere taşıyacağız.

6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirlerimizi yeniden inşa etmek için durmadan çalışıyoruz. İktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturmak. Seçim dönemlerinde bile bu önceliği geri plana atmadık."

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