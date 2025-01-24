Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net enflasyon mesajı! Çıbanbaşını indireceğiz, fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz

24 Ocak 2025 15:55 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:26

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bolu'daki yangında ihmali olanların hesap vereceğini belirten Erdoğan, "Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır." dedi. Öte yandan enflasyonla mücadelede fırsatçılara müsaade etmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Mevcut sıkıntıların çıbanbaşı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. Devlet olarak fırsatçılarla mücadelede sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre AK Parti'de kongre​ süreci devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Malatya​ 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkan Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını faciasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

14 kişinin gözaltında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kartalkaya otel yangınında hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek" dedi.

"SİYASET YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Yangına ilişkin açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların ardından gündeme gelen tartışmalara da değindi.

Erdoğan, "Hepimizi derinden yaralayan böyle üzücü bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken açıklamalar şöyle; Oteldeki yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Rabbim onları inşallah haşrucem eylesin diyorum. Tüm milletimize tekrar baş sağılığı diliyorum.

Facianın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok boyutlu şekilde tahkikatlarını genişleterek yürütüyor. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek. 14 kişi gözaltına alındı.

"LAF DALAŞINA GİRMEK KEDERLİ AİLELERE HÜRMETSİZLİK OLACAKTIR"

Böyle üzüntü verici olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Birileriyle laf dalaşına girmek kederli ailelere hürmetsizlik olacaktır. Buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin 3 gündür sağa sola saldırmasını esefle karşılıyoruz. Rabbim bir daha böyle acı yaşatmasın.

TEŞKİLATLARA NET UYARI

AK Parti teşkilatına talimat veren Erdoğan, "Bizleri coşkuyla bağırınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle 31 Mart seçimlerinde tercihinizi Cumhur ittifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullandığınız için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Allah izin verdiği müddetçe siz arkamızda olduğunuz sürece Malatya için koşturmaya sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz.

AK Parti olarak 3 Kasım 2002'den bu yana milletin emanetini taşıyoruz. Laf değil nifak değil iş ürettik, hizmet, eser ürettik. Gönüller kazanmaya gayret ettik. Tepeden bakanlardan olmadık, olmayacağız.

Milletle arasına duvar örenler benim yol arkadaşlarım olamazlar. Kibri böbürlenmeyi kapımıza asla yanaştırmayacağız. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarıştık. Rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda vazgeçmek yok.

Şunu unutmayın, biz milletin partisiyiz. Biz 85 milyonun partisiyiz. Biz derdi olan bir kadroyuz. Mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. Ülkemize kazandırdığımız eserleri birbiriyle yarıştırıyoruz. Diplomasiden savunma sanayiine, teknolojiden terörle mücadeleye farklı alanlardaki başarılarımızı birbiriyle yarıştırıyoruz.

"HEP ŞEFFAF OLDUK"

Bizim milletimiz feraset sahibidir, basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor kim yan gelip yatıyor bunun ayrımına yapacak irfanı sahiptir. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur. Her geçen gün devasa vizyon, ufuk farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi il ve ilçeleri yönetecek çapları olmadığı görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği görüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep şeffaf olduk" ifadelerini kullandı.

'FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Enflasyonla mücadelede tüm reçeteleri kullandıklarını dile getiren Erdoğan şöyle devam etti: "Mevcut sıkıntıların çıbanbaşı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. İhracatı artırmaya önem veriyoruz. Yöneticiden dağıtıcıya kadar yayılan hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelede en büyük düşmandır. Denetim hiç şüphesiz çok önemli. Ancak en önemli denetim vicdan denetimidir.

Vicdanı, insafı olmayan, gözünü para bürüyen zihniyet ne yazık ki dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Devlet olarak fırsatçılarla mücadelede sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, asla müsaade etmeyeceğiz.

Halkımızın güçlü desteğine ihtiyaç duyacağız. El birliğiyle bu meseleyi çözdüğümüzde dar gelirli vatandaşımızın gelirini artırmak için elimizden geleni yapacağız."