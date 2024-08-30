Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı! 'Kudüs ise İstanbul'u kim ayırabilir?'

30 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 17:39

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde konuştu.

Erdoğa'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Sözlerimin hemen başında sizlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Yaklaşık bin yıldır vatanımızın edebi muhafızlığını yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum. Büyük Zafer ile milletimizin bağımsızlık iradesi tescil edilmiştir. Cumhuriyetimize giden yolu açan bu zafer kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin bayramıdır.

Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar'da muzaffer ordumuza, "Meydan Muharebesinde zalim bir ordunun asıl unsurlarını inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz.

Asil milletimizin fedakarlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Büyük Türk Milleti istikbalinden emin olduğunda haklıdır. Herkesin aklını, yiğitliğini ve gayretini yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" demiştir.

Ordumuzla her zaman iftihar ettik. TSK dünyanın en saygın ordularındandır. Kara harp okulu ordumuzun en güçlü kalesidir. Ordumuza yeni çelikten bilekler ekliyoruz. İsmini tarihe yazdıranlar bu çatı altında eğitim gördü.

15 Temmuz ihaneti gibi bir felaketi en az hasarla atlattık. FETÖ'cü hainlerin verdiği tahribatı kısa sürede telafi ettik. Ordumuz kahraman subaylar yetiştirdi.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Türkiye coğrafya olarak bir köprü, kültürel olarak bir merkezdir. Bu coğrafyada bağımsız bir şekilde yaşamak her babayiğidin harcı değildir. Basit bir zafiyet göstergesi bile çok büyük tehditlerle karşı karşıya bırakabilir.

Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde teröristleri gömdüysek, bundan sonra da aynı imanla gömmeye devam edeceğiz.

Burası rehaveti kaldırmaz, zayıflığı, tembelliği kaldırmaz. Burası nemelazımcılığı asla kaldırmaz. Bölgemizdeki ve gönül coğrafyamızdaki hadiselere kulaklarımızı tıkarsak kendimizi kandırmış oluruz.

'KUDÜS'E NASIL SIRTIMIZI DÖNERİZ'

Türkiye coğrafya olarak bir köprü, kültürel olarak bir merkezdir. Böyle bir coğrafyada başı dik yaşamak öyle bir babayiğidin harcı değildir. En basit zafiyet milletimizi çok büyük tehditlerle karşı karşıya bırakır. Gabar'da teröristleri gömdüysek. Besler'de teröristleri gömdüysek bundan sonra da aynı karar ve imanla gömmeye devam edeceğiz. Anadolu'yu vatan yapmak kadar muhafaza etmek de zordur. Burası tembelliği boş vermişliği kaldırmaz. neme lazımcılığı asla kaldırmaz. Azerbaycan ile nasıl birsek Türk devletlerindeki kardeşlerimiz ile kalplerimiz bir atmaktadır. Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir. Gazi, niçin Bingazi'deydi, oraya niye gitmişti, mücadele etmişti? İşte bu vatan aşkı ile bu ruhun adımıydı.