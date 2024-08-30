Tüm Türkiye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Komandolar damga vurdu

30 Ağustos 2024 13:38 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 13:42

30 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti

30 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti

Türkiye’nin dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Törenlerde Mehmetçiğin gösterileri nefes kesti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Irak sınırına sıfır noktada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Polis ekipleri tören alanı ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Gül, 1'inci Ordu Komutanı Metin Tokel ve İBB Başkanı İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamladı.

Düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekildiği törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından öğrenciler şiirlerini okudu. Şiirler okunduktan sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Kars Kafkas Folklor ekibi gösteri gerçekleştirdi.

KOMANDOLARIN GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Ağrı ve Karabük’te de törenler düzenlendi. Kastamonu'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünde jandarma komandolar, gösterilerileriyle vatandaşları hayran bıraktı. Ardahan, Kilis ve daha birçok ilde törenler yapıldı. Vatandaşlar için ücretsiz etkinlik ve konserler devam edecek.