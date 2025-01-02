Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

02 Ocak 2025 19:39 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 19:42

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ''Bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum'' dedi.