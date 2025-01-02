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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 19:39 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 19:42

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ''Bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında Filistin​ detayı dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN REGAİB KANDİLİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib’in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.

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Kaynak: tgrthaber.com
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