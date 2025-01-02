Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 19:39 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 19:42
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ''Bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında Filistin detayı dikkat çekti.
ERDOĞAN'DAN REGAİB KANDİLİ MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib’in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum.
Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.
Kaynak: tgrthaber.com