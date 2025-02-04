Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değişti

04 Şubat 2025 00:04 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:29

Resmi Gazete'nin 4 Şubat Salı günü tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları yayımlandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş atandı. AFAD Başkanlığına ise Ali Hamza Pehlivan atandı. İşte tüm atama kararları...