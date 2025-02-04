Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değişti
Resmi Gazete'nin 4 Şubat Salı günü tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları yayımlandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş atandı. AFAD Başkanlığına ise Ali Hamza Pehlivan atandı. İşte tüm atama kararları...
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Başkanı Okay Memiş atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3. maddeleri gereğince gerçekleştirildi. Memiş’in, MGK Genel Sekreterliği’ndeki çalışmalara liderlik edeceği belirtildi. Okay Memiş'ten boşalan AFAD Başkanlığına ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de ilan edildi.
(Solda Ali Hamza Pehlivan, sağda Okay Memiş)
Diğer atamalar ise şöyle:
Mersin Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atanırken, Göç İdaresi Başkanlığına da aynı yer Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu, görevden alındı.
-Moğolistan Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı. Özbekistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ufuk Ulutaş atandı.