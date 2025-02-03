Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya yangını üzerinden turizmcilere tepki: Tek bir kişi bile atlamadan hesap verecek

03 Şubat 2025 19:12 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 19:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınına sorumluların tek tek yargıya hesap vereceğini belirtti. Turizm sektörüne yönelik sert uyarılarda bulunan Erdoğan, kazanç artarken güvenlik ve konfora daha az yatırım yapılamayacağını, sektörün artık tüm vücudunu taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.50'de başlayan toplantı 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarına Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasına değinerek başladı. Yangın tedbirlerine yeterli yatırım yapmayan işletmelere sert tepki gösteren Erdoğan, turizm sektörünün güvenlik ve konfor konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"TEK BİR KİŞİYİ BİLE ATLAMADAN YARGIYA HESAP VERMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

-İşte bu tasavvurla son gelişmelere kadar pek çok konuyu ele aldığımız Kabine Toplantısı'nı tamamladık. Geçen haftaki toplantımızı Bolu Kartalkaya'nın derin üzüntüsü altında gerçekleştirmiştik. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yangından yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük. Tek bir kişiyi bile atlamadan sorumluların yargıya hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz. Araştırma komisyonu da Meclis'te bu sürece katkı verecek. Yangından hemen sonra görevlendirmesi yapılan müfettişlerimiz raporlarını tamamlıyorlar. Şunu tekrar açık açık belirtmek durumdayım. Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere ihmali ve kusuru olan kim varsa tek tek hesap verecek. Turizm sektörünün tamahkarlıkla mücadele noktasında artık elini değil tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha fazla para kazanırken güvenliğe konfora daha az yatırım yapamazsınız.

GEREKSİZ İLAÇ KULLANIMINDA VATANDAŞLARA UYARI

-Sağlık iktidarlarımızın son 22 yılda en büyük yatırımları yaptığı alanların başında geliyor. Bizden önce imtiyazlı kesimlerin dışında halkımız için sağlık hizmeti almak bir problemdi.



-Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimleri için randevu kontenjanları ayırdık.

-Ülkemizde çok yüksek oranda seyreden antibiyotik ve ağrı kesici kullanımını makul seviyeye çekmeyi hedefliyoruz. Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımından uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.

"DEPREM TURİSTLERİNİN İNSAFINA BIRAKMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Asrın felaketinin ikinci yıl dönümüne yaklaşıyoruz. İlk günden bu yana her Kabine toplantımızda deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendirdik, depremzedelerimizin ihtiyaçlarını önceliğimiz yaptık. “Hükümet bu enkazın altında kalır” diyen kifayetsiz muhterislere cevabımızı, daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik. İnşallah perşembe günü Adıyaman’da olacağız ve iki yılda neler yaptığımızı paylaşacağız. Deprem turistlerinin insafına bırakmadan, hak sahibi kardeşlerimiz ev ve iş yerlerine kavuşana kadar çalışmaya devam edeceğiz.