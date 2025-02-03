Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi! Yakında ilana çıkacak

03 Şubat 2025 12:09 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:22

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu. Burada bir müjdeyi paylaşan Erdoğan, "1381 engelli öğretmen atanacak. Bakanlık kısa sürede duyuru yapacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete gönderme! "Bu kafayla 22 yıl da beklerler 222 yıl da"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete gönderme! "Bu kafayla 22 yıl da beklerler 222 yıl da"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyaya yaş sınırı gelebileceğini belirten Erdoğan, gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için çağrıda bulundu. 2025 yılında bin 381 engelli öğretmen ataması yapacaklarının müjdesini de veren Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddetle de mücadelenin süreceğini söyledi. "Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz. Öğretmenin eli öpülür" diye Erdoğan, tavizsiz politika izlediklerini de sözlerine ekledi ve "İster veli ister öğrenci bu durum fark etmez" diye konuştu.

"ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEKLERİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Burada eğitim alacak olan gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum. Külliyemizde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Tam tekmil bir öğrenim üssünü İstanbul'umuza kazandırmış bulunuyoruz. Unutmayın her eser sahibini anlatır. Bizlere de ülkemize böyle eserler kazandırma imkanı veren Rabbimize hamd ediyorum.

ERDOĞAN GENÇLERE SESLENDİ: YALVARIYORUM...

Alkol, sigara... Gençler sizlere yalvarıyorum, kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakalarına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Hayatımda sigara yok, alkol yok.

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ

2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Eğitime yaptığımız tüm bu yatırımların meyvelerini kısa sürede toplamaya başladık. Türkiye son 20 yılında matematik ve fen bilimleri konusunda başarısını artıran 4 ülkeden biri oldu"