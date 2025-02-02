Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete gönderme! "Bu kafayla 22 yıl da beklerler 222 yıl da"

02 Şubat 2025 15:04 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 15:19

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kadın Kolları Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin yıllardır 'armut piş, ağzıma düş' mantığıyla iktidarı beklediklerini söyledi. Muhalefetin iktidarı 22 yıldır beklediğini aktaran Erdoğan, "Bu kafayla giderlerse 22 yıl da 222 yıl da beklerler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne açıklamalarda bulundu. Yüzde 50 oy hedefini yakalayacaklarının altını çizen Erdoğan, muhalefeti hedef aldı. Muhalefetin 22 yıldır iktidarı beklediğini söyleyen Erdoğan, "Bu kafayla giderlerse 222 yıl daha beklerler" diye konuştu. Bu günlere çalışarak geldiklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, "Belediyecilik hizmetleri bakımında irtifa kaybeden başkan ortada fol yok yumurta yokken meçhul adaycılık peşinde koşuyor" dedi. Muhalefetin erken seçim çağrılarına da değinen Erdoğan, "Bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz" ifadelerini kullandı.

"ANA KADEME YANINDA KADINLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE ÖZEL ÖNEM VERDİK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kadınları dışlayan hiçbir siyasi hareketin hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik. Teşkilatlarımızı ve tüm faaliyetlerimizi bu 3'lü yapı esasına göre yürüttük.

"YENİDEN YÜZDE 50 OY ORANINA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Bu hedefin tutturulmasına sizden beklentimiz büyüktür. En büyük amir çalışmaktır. Siz bakmayın bizdeki muhalefetin hiç çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığıyla iktidar beklediğine. 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafayla giderlerse 22 yıl da 222 yıl da beklerler.

"MİLLETİMİZ ÜLKENİN KADERİNİ BU KİFAYETSİZ MUHTERİSLERE ASLA BIRAKMAZ"

Milletimiz ülkenin kaderini bu kifayetsiz muhterislere asla bırakmaz. Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülkenin meselelerine kafa yormadıkça bunlar ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynarlar.

"LGBT SAPKINLIĞI BİRÇOK ALANDA TEŞVİK EDİLMEKTEDİR"

LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmektedir. Çocuk istismarını da meşrulaştıracak kadar arsızlaşan bu sapkınlığa itiraz etmek birçok Batı ülkesinde neredeyse imkansızdır. Sinemadan modaya, siyasetten sivil topluma hayatımıza zerk edilmek istenen bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız şarttır. Türkiye, bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edecektir. Bizim inancımız da, kültürümüz de, dilimiz de böylesi bir cinsiyetçi ayrıma uygun değildir. Türkçemizdeki adam ve kadın kavramları da asla cinsiyetçi bir kavram değil, cinsiyet ayrımını ifade eder.

"MUHALEFET GERÇEKLERDEN KOPTU"

"Muhalefet gerçeklerden koptu. Özel kırmızı kartla ortada dolanıyor. Kırmızı kart ne işe yarar bilmez. Eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor"