Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete slogan göndermesi: ‘Bula bula katillerin sloganını buldular’

01 Şubat 2025 16:08 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:27

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Manisa İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti. Adliye dışında toplanan kalabalık "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını atmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogan üzerinden yüklendi. Partisinin Manisa kongresinde konuşan Erdoğan, “Marjinal sol örgütlerin sloganıyla polise saldırdılar. Bula bula terör örgütü katillerin sloganını buldular” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Manisa İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız değil'' dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde hakkında başlatılan soruşturma sebebiyle ifade vermişti. İmamoğlu'nu desteğe gelen kalabalık "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını atmıştı.

Erdoğan, CHP'ye slogan üzerinden sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

AK Parti Büyük Kongresi 23 Şubat'ta olacak. Kongrelerimizi bayram havasında, büyük bir katılımla yaptık. Kuşatıcı bir yapıya sahibi. AK Parti olarak yıkıcı ve dışlayıcı değil, daima yapıcı olacağız. AK Parti olarak yıkıcı olmayacak bugüne kadar olduğu gibi yine yapıcı olacağız. Gönül köprüleri inşa edeceğiz. Boş gündemlerle meşgul olamayız. Türkiye yüzyılına ulaşmak için daha fazla çalışacağız.

"BULA BULA KATİLLERİN SLOGANINI BULDULAR"

Gazeteci ve siyasetçi kılıklı uyanıkların sergiledikleri oyunu burada saymıyorum. Trajikomik durumu söylemek isterim; adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların, katillerin sloganını bulmuşlar. Belediye soyanların sloganına dönüşmüş. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kırmızı kart gibi bu yeni sloganları da CHP'ye çok yakışmış. Biz olsak bu sloganı onlara tavsiye ederdik.

''KIRMIZI KART GİBİ BU DA YAKIŞMIŞ''

Kaderin cilvesine bakın ki, polise karşı attıkları slogan 1971'de Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların ve katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganına dönüşmüş. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kırmızı kart gibi bu da CHP'ye çok yakışmış. Ne diyelim belki de böylesi hayırlıdır.

Demokrasilerde, muhalefetin de en az iktidar kadar önemli olduğuna inan bir siyasetçi olarak bu tablodan üzüntü duyuyoruz. CHP seçmenine bir kez daha sabır diliyoruz. Rüzgar gülü misali bir o yana bir bu yana dönen bu omurgasız siyaset anlayışının maskesini her platformda indirmeye devam edeceğiz.

Milletin emanetini taşıdığımız her anı ülkemize ve millete aşkla hizmet etmeye adadık. Nelerle karşılaştığımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Önümüze çok engel çıkardılar. Bizi yolumuzdan alıkoymak istediler. Alçakça iftiralarla üzerimize geldiler. Hiçbirine eyvallah demedik. Sokak terörüne teslim olmadık. Haksızlıklar hukuksuzlar karşısından sinmedik. Biz şahsi menfaatleri değil milletin menfaatlerini korumaya talip olduk. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz. 85 milyon bizimle olduğu müddetçe milletin iradesine uzanan kirli elleri kırmaya devam edeceğiz. Biz de son nefesimize kadar Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet yolundan ayrılmayacağız.