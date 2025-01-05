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Son dakika | Datça açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 07:02 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 07:15
Son dakika | Datça açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika haberine göre Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden ilk veriler paylaşıldı.

Akdeniz’de yer alan Gökova Körfezi'nde, 3.1 büyüklüğünde hafif şiddetli bir  deprem meydana geldi. Depremin, yerin 15.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. İlk bilgilere göre, sarsıntının çevre bölgelerde ciddi bir hasara veya paniğe yol açmadığı bildirildi.

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SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve Deprem​ Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve "Son Depremler" listesiyle kamuoyuna sunmakta. Akdeniz​ depremlerinden sonuncusu 4 Ocak 2025 tarihinde saat 19:06'da Antalya Döşemealtı ilçesi Kovanlık mevkiinde 3.1 büyüklüğünde ve 76 km derinlikte bir deprem meydana geldi

Son dakika | Datça açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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